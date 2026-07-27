 Sürücülərin diqqətinə: Bakının bu istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunur | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sürücülərin diqqətinə: Bakının bu istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunur

First News Media08:50 - Bu gün
Sürücülərin diqqətinə: Bakının bu istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunur

Paytaxtın bu küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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