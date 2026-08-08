Трамп позвонил Алиеву: разговор продолжался более 40 минут - ЭКСКЛЮЗИВ

Телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 8 августа, продолжался более 40 минут.

Как стало известно 1news.az из достоверных источников, звонок состоялся по инициативе Дональда Трампа и был приурочен к первой годовщине Вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года.

По имеющейся информации, беседа лидеров Азербайджана и США прошла в дружеской и тёплой атмосфере.

Как ранее сообщил официальный сайт Президента Азербайджана, в ходе разговора Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги года, прошедшего после Вашингтонского саммита, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, реализацию проекта TRIPP, а также развитие стратегического партнёрства между Азербайджаном и США.

Особо было отмечено, что за минувший год в регионе сохранялись мир и стабильность и не произошло инцидентов, способных нанести ущерб мирному процессу.

Стороны также положительно оценили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит грузов через территорию Азербайджана и начало торговых связей между двумя странами.

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