Ильхам Алиев показал помощнику госсекретаря США памятный подарок Дональда Трампа

Во время состоявшейся сегодня встречи с помощником государственного секретаря США Калебом Орром Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал ему памятный подарок, ранее полученный от Президента США Дональда Трампа.

Речь идёт о меморандуме о продлении приостановления действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы».

Отмечается, что на памятном экземпляре документа, подписанном Президентом США, содержится личное обращение к главе Азербайджанского государства, написанное Дональдом Трампом от руки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за тёплые слова и внимание.