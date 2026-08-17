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İdman

Premyer Liqada I tura bu gün yekun vurulacaq

First News Media09:32 - Bu gün
Premyer Liqada I tura bu gün yekun vurulacaq

Misli Premyer Liqasının I turuna bu gün yekun vurulacaq.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ" evdə "Şamaxı"nı qəbul edəcək.

Baş hakim Rəvan Həmzəzadənin idarə edəcəyi görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 19:30-da start götürəcək.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, I tur

17 avqust

19:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Teymur Teymurov, Şirmamed Mamedov, Cavid Cəlilov.

VAR: İnqilab Məmmədov.

AVAR: Kərim Zeynalov.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni (1:0), "Sabah" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (3:1) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "İmişli" matçında hesab açılmayıb.

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