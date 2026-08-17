Premyer Liqada I tura bu gün yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqasının I turuna bu gün yekun vurulacaq.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ" evdə "Şamaxı"nı qəbul edəcək.
Baş hakim Rəvan Həmzəzadənin idarə edəcəyi görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 19:30-da start götürəcək.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, I tur
17 avqust
19:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Teymur Teymurov, Şirmamed Mamedov, Cavid Cəlilov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Kərim Zeynalov.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni (1:0), "Sabah" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (3:1) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "İmişli" matçında hesab açılmayıb.