Avro və rubl ucuzlaşdı - günün valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % azalaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,83 % azalaraq 2,0052 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9672
|
100 Rusiya rublu
|
2,0052
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2069
|
1 Belarus rublu
|
0,5767
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1203
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2521
|
1 Danimarka kronu
|
0,2631
|
1 Gürcü larisi
|
0,6506
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3009
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1785
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0942
|
1 İsrail şekeli
|
0,5714
|
1 Kanada dolları
|
1,2251
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5060
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3684
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5399
|
1 Moldova leyi
|
0,0988
|
1 Norveç kronu
|
0,1804
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6119
|
1 Polşa zlotası
|
0,4558
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3737
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3300
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3266
|
Türk lirəsi
|
0,0355
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0645
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9999
|
Qızıl
|7469,1370
|
Gümüş
|110,7839
|
Platin
|
2981,5960
|
Palladium
|
2246,3630