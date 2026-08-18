 Avro və rubl ucuzlaşdı - günün valyuta məzənnələri açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Avro və rubl ucuzlaşdı - günün valyuta məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
Avro və rubl ucuzlaşdı - günün valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % azalaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,83 % azalaraq 2,0052 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9672

100 Rusiya rublu

2,0052

1 Avstraliya dolları

1,2069

1 Belarus rublu

0,5767

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1203

1 Çexiya kronu

0,0813

1 Çin yuanı

0,2521

1 Danimarka kronu

0,2631

1 Gürcü larisi

0,6506

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,3009

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1785

1 İsveçrə frankı

2,0942

1 İsrail şekeli

0,5714

1 Kanada dolları

1,2251

1 Küveyt dinarı

5,5060

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3684

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5399

1 Moldova leyi

0,0988

1 Norveç kronu

0,1804

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6119

1 Polşa zlotası

0,4558

1 Rumıniya leyi

0,3737

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3300

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3266

Türk lirəsi

0,0355

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0645

Yeni Zelandiya dolları

0,9999

Qızıl

7469,1370

Gümüş

110,7839

Platin

2981,5960

Palladium

2246,3630

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