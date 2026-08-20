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Siyasət

Azərbaycan XİN Mərkəzi Afrika Respublikasına başsağlığı verib

Qafar Ağayev12:09 - Bu gün
Azərbaycan XİN Mərkəzi Afrika Respublikasına başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mərkəzi Afrika Respublikasında qızıl mədənində baş verən qəza ilə bağlı başsağlığı verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin “X” hesabında bildirilib.

Başsağlığı mesajında faciənin dərin kədər hissi doğurduğu, qurbanların ailələrinə, Mərkəzi Afrika Respublikasının xalqına və hökumətinə səmimiyyətlə başsağlığı verildiyi qeyd olunub.

Qeyd edək ki, avqustun 18-də Mərkəzi Afrika Republikasının qərbində yerləşən Zamboye yaşanan kəndində torpaq sürüşməsi nəticəsində qızıl mədəni çöküb.

Nəticədə 100 nəfərdən çox insan ölüb

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