 Bakıda Belçikanın müstəmləkəçilik irsinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Bakıda Belçikanın müstəmləkəçilik irsinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir

Cəmilə Sücədinova09:55 - Bu gün
Bakıda Belçikanın müstəmləkəçilik irsinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir

Bakıda “Belçika müstəmləkəçiliyinin ədalətsizliyi və reparasiyalar uğrunda 101 illik mübarizə” mövzusunda beynəlxalq konfransın açılışı keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə Belçikanın keçmiş müstəmləkələri olan Konqo Demokratik Respublikası (KDR), Ruanda və Burundi, həmçinin Mərakeş və Cənubi Afrika Respublikasının rəsmi şəxsləri, eləcə də BMT nümayəndələri iştirak edirlər.

Konfrans iştirakçıları Belçikanın müstəmləkəçilik siyasətinin nəticələrini, tarixi ədalətin bərpası məsələlərini, həmçinin reparasiyaların təqdim olunmasının mümkün forma və mexanizmlərini müzakirə edəcəklər.

Açılış zamanı qeyd olunub ki, heç bir kompensasiya və ya reparasiya Belçikanın Konqo, Ruanda və Burundidə həyata keçirdiyi müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində həyatını itirən insanların həyatını geri qaytara bilməz. Bununla yanaşı, vurğulanıb ki, reparasiyalar yalnız keçmişdə yaşanan əzablara görə maliyyə ödənişləri ilə məhdudlaşmamalıdır.

Konfransın əsas nəticələrindən biri müstəmləkəçilik reparasiyalarının əldə olunmasına dair yekun “yol xəritəsi” layihəsinin hazırlanması ola bilər.

Tədbirin avqustun 21-də keçirilməsi də simvolik məna daşıyır. Belə ki, 1925-ci il avqustun 21-də Belçika parlamenti Ruanda-Urundinin Belçikanın Konqo müstəmləkəsi ilə inzibati birləşdirilməsinə dair qanun qəbul edib. Təxminən bir əsr sonra bu müstəmləkəçilik irsinin nəticələri yenidən beynəlxalq müzakirələrin mövzusuna çevrilib.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanla Türkmənistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Menyuda başqa ət, boşqabda at əti: At ətinin istifadəsi qadağandır? – AQTA rəsmisi və ekspertdən suallara CAVAB

Cəmiyyət

TƏBİB-dən biabırçı vəziyyətdə olan xəstəxana ilə bağlı açıqlama: Həmin hissə hazırda istifadə edilmir

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib

Siyasət

Prezident: Özbəkistanla həyata keçirilən birgə layihələr iqtisadi əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir

Dövlət Başçısı: Azərbaycanla Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsi üç dəfədən çox artıb

Prezident: Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər ortaq tarixə, mədəniyyətə, dil və mənəvi dəyərlərə əsaslanır

Ruandanın Azərbaycandakı səfiri: Belçikanın müstəmləkəçilik siyasəti ölkənin siyasi və sosial institutlarına uzunmüddətli təsir göstərib

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Mərkəzi Afrika Respublikasına başsağlığı verib

Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 7 ayda 13 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Azərbaycan XİN Konqonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Son xəbərlər

İlham Əliyev Azərbaycanla Türkmənistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

Bu gün, 15:49

Bərdədə sirkə turşusu içən qız xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:44

Ombudsman “Sülh Aylığı” ilə bağlı müraciət edib

Bu gün, 15:34

Menyuda başqa ət, boşqabda at əti: At ətinin istifadəsi qadağandır? – AQTA rəsmisi və ekspertdən suallara CAVAB

Bu gün, 15:01

Saxta kredit elanları ilə vətəndaşların pullarını ələ keçirən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:44

Agentlik “Sosial şəbəkələrdən istifadə və bunun cəmiyyətə təsiri” sosioloji sorğunun nəticələrini açıqladı

Bu gün, 14:26

Köç karvanları Xankəndi, Xocalı və Ağdərənin kəndlərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

TƏBİB-dən biabırçı vəziyyətdə olan xəstəxana ilə bağlı açıqlama: Həmin hissə hazırda istifadə edilmir

Bu gün, 14:14

Prezident: Özbəkistanla həyata keçirilən birgə layihələr iqtisadi əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir

Bu gün, 14:13

Dövlət Başçısı: Azərbaycanla Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsi üç dəfədən çox artıb

Bu gün, 14:10

Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vaqif Məhərrəmovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:03

Prezident: Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər ortaq tarixə, mədəniyyətə, dil və mənəvi dəyərlərə əsaslanır

Bu gün, 14:01

Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib

Bu gün, 13:58

Bakı və bölgələrdə su hövzələri ilə bağlı qanun pozuntuları aşkarlanıb

Bu gün, 13:08

İtkin-şəhid Cümşüd Məmmədovun qalıqları Laçında torpağa tapşırılıb

Bu gün, 12:58

Bakıda 24 yaşlı hamilə qadın abortdan sonra ölüb

Bu gün, 12:46

Sabah bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:27

32 il sonra Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn edildi

Bu gün, 12:23

Azərbaycanda avqust ayı üzrə pensiya ödənişləri başa çatıb

Bu gün, 12:09

İsmayıllıda toyda kütləvi zəhərlənmə: 24 nəfər xəstəxanaya müraciət edib

Bu gün, 12:01
Bütün xəbərlər