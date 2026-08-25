 Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək

First News Media11:26 - 25 / 08 / 2026
Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək

Bu axşam saat 20:45-də "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasında "Hapoel"ə (İsrail, Beer-Şeva) qarşı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirəcəyi pley-off oyunu ilə əlaqədar "Bakı Metropoliteni" QSC-nin iş rejimi dəyişdiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, məlumata görə, matç penaltilər seriyasına qədər davam edərsə, metropolitenin iş saatı uzadılacaq. Belə ki, stansiyalar gecə saat 01:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq.

"Gənclik" stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmaq üçün hazır saxlanılacaq. Növbətçilik əsasında köməkçi işçi qüvvəsi ayrılacaq. "Nərimanov" və "28 May" stansiyalarında əlavə tədbirlər görüləcək. Ümumilikdə gün ərzində qatarlar mövcud qrafik üzrə hərəkəti davam etdirəcək.
 

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