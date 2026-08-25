 Robert Koçaryan, oğlu və daha 4 nəfər saxlanılıb – TƏFƏRRÜAT | 1news.az | Xəbərlər
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Robert Koçaryan, oğlu və daha 4 nəfər saxlanılıb – TƏFƏRRÜAT

First News Media11:31 - 25 / 08 / 2026
Robert Koçaryan, oğlu və daha 4 nəfər saxlanılıb – TƏFƏRRÜAT

Ermənistanın sabiq prezidenti, “Ermənistan” blokunun lideri Robert Koçaryan ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə gətirilib.

1news.az news.am-a istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın Antikorrupsiya Komitəsi (AKK) ölkənin ikinci prezidenti Robert Koçaryan və onun ailə üzvlərinə qarşı aparılan genişmiqyaslı korrupsiya araşdırmasının təfərrüatlarını açıqlayıb.

Məlumata görə, cinayət işi çərçivəsində 6 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Robert Koçaryan və onun böyük oğlu Sedrak Koçaryan da var.

İttihamın mahiyyəti

İstintaqın ilkin məlumatlarına əsasən, Ermənistan prezidenti vəzifəsində çalışmış şəxs ona yaxın şəxslərlə əvvəlcədən razılaşaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. İddialara görə, müxtəlif uydurma əsaslarla dövlət mülkiyyətindən ayrılan strateji əhəmiyyətli əmlaklar bazar qiymətindən xeyli aşağı qiymətə əldə olunub.

Əmlakların həqiqi mənsubiyyətini gizlətmək məqsədilə onların qarşılıqlı əlaqəli şirkətlərin adına rəsmiləşdirildiyi bildirilir.

Araşdırılan epizodlar

Komitənin məlumatına görə, Yerevanda 8,3 hektarlıq torpaq sahəsi cüzi qiymətə əldə edilib. Daha sonra həmin ərazidə inşa edilən “Play City” əyləncə mərkəzinin sahibi şirkətdəki 50 faizlik pay bağışlama yolu ilə Robert Koçaryanın oğlunun adına keçirilib.

“Kaskad” kompleksi yaxınlığındakı 2 hektarlıq torpaq sahəsinin də dövlətə məxsus daha dəyərli ərazi ilə dəyişdirildiyi və sonradan milyardlarla drama satıldığı qeyd olunur.

Bundan başqa, Gegharkunik vilayətində yerləşən “Kaputak Sevan” istirahət mərkəzi və Tsitsernakaberd şosesindəki idman məktəbinə aid torpaqların oxşar sxemlərlə əldə edilərək ailə üzvlərinin adına keçirilməsi araşdırılır.

İstintaq materiallarında tarixi abidə statusu daşıyan iki binanın qanunsuz olaraq dövlət mülkiyyətindən çıxarılaraq özəl şirkətə satıldığı da bildirilir. Bunun müqabilində Robert Koçaryana ümumi dəyəri 2 milyard 633 milyon dramdan çox olan 56 daşınmaz əmlakın verildiyi iddia olunur.

Həmçinin Müdafiə Nazirliyinə məxsus torpaq sahələrinin bazar qiymətindən dörd dəfə ucuz satıldığı və bunun müqabilində “Toyota” şirkətinin Ermənistanda fəaliyyətinin təmin edilməsinə şərait yaradıldığı bildirilir. İddiaya görə, “Toyota Yerevan” şirkətinin 30 faizlik payı keçmiş prezidentə rüşvət kimi verilib.

Milyardlarla dram və daşınmaz əmlak araşdırılır

İstintaq çərçivəsində 2001–2019-cu illərdə Robert Koçaryanın oğlunun adına həyata keçirildiyi bildirilən təxminən 144 milyard dram, 309 milyon ABŞ dolları, 77 milyon avro və 18 milyon rubl məbləğində pul köçürmələri də araşdırılır.

Bundan başqa, Ermənistan və xaricdə 30-dan çox daşınmaz əmlakın əldə edilməsi halları araşdırmaya cəlb olunub. Əmlakların özgəninkiləşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə onlara həbs qoyulduğu bildirilib.

Koçaryanın evində axtarış aparılıb

Bu gün səhər saatlarında hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları deputat Levon Koçaryanın evinə daxil olublar. Robert Koçaryan isə Antikorrupsiya Komitəsinə aparılıb.

Paralel olaraq, vergi orqanları “Toyota”nın Yerevandakı ofisini möhürləyib, komitə əməkdaşları isə “Orange Fitness” klubunda araşdırma aparıblar.

Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün hüquq-mühafizə orqanlarına ölkənin ikinci prezidenti Robert Koçaryan və üçüncü prezidenti Serj Sarkisyanın əmlaklarının müsadirə edilməsi ilə bağlı tapşırıq verib.

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