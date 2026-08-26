Pakistanda xəstəxanada yanğın: 15 körpə həyatını itirib
Pakistanın paytaxtı İslamabadda xəstəxananın yenidoğulmuşlar şöbəsində baş verən yanğın nəticəsində 15 körpə həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Pakistan mətbuatının məlumatına görə, hadisə Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunun yenidoğulmuşlar şöbəsində baş verib. Yerli vaxtla saat 06:45-də kondisioner kompressorunun partlamasından sonra şöbədə yanğın başlayıb.
Yanğın zamanı şöbədə olan körpələrdən yalnız birinin xilas edildiyi, 15 körpənin isə həyatını itirdiyi bildirilib.
Hadisə ilə bağlı yanğının başvermə səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə araşdırmaya başlanılıb.
78