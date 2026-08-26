 “İkinci həyat” sərgisi – Laçın Şəhəri Gününün ilk tədbiri - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“İkinci həyat” sərgisi – Laçın Şəhəri Gününün ilk tədbiri - FOTO

Qafar Ağayev17:55 - 26 / 08 / 2026
“İkinci həyat” sərgisi – Laçın Şəhəri Gününün ilk tədbiri - FOTO

26 avqust – Laçın Şəhəri Günüdür, bu münasibətlə Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə şəhərdə silsilə tədbirlər keçiriləcək.  

Laçın Şəhəri Günü çərçivəsində ilk olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Arts Council Azerbaijan” incəsənət platforması tərəfindən “İkinci həyat” adlı sərgi açılıb. 

Sərginin əsas konsepsiyası köhnə, zədələnmiş və istifadəyə yarasız xalçaların, xüsusilə də Qarabağ xalçalarının rəngkarlıq vasitəsilə yeni sənət əsərlərinə çevrilməsi təşəbbüsündən ibarətdir.  

Peşəkar rəssamlar tərəfindən xalçalar üzərində yaradılan bu əsərlər toxuculuq sənətini müasir bədii baxışla özündə birləşdirir. Yaradılan sənət nümunələri Qarabağ, folklor, musiqi, analıq, eləcə də miqrasiya kimi mövzuları əhatə edir.
Layihənin əsas hədəfləri mədəni irsimizin canlandırılması, Azərbaycan təsviri sənətinin təbliği və ictimaiyyətdə ekoloji məlumatlılığın artırılmasıdır.  

Sərgi xalçaların təkrar istifadəsinin təşviqi ilə yanaşı, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin müvafiq istiqamətlərinə («Dayanıqlı şəhərlər və icmalar», «Məsuliyyətli istehlak və istehsal», «İqlim üzrə fəaliyyət» istiqamətləri) də xidmət edir.
Nümayiş olunan əsərlər ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

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