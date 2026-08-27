 Ərdoğandan Qarabağ Universiteti ilə bağlı qərar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Ərdoğandan Qarabağ Universiteti ilə bağlı qərar

First News Media10:45 - Bu gün
Ərdoğandan Qarabağ Universiteti ilə bağlı qərar

Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti (İTU) nəzdində akademik bölmələr yaradılacaq.
 
1news.az "Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı qərar "Resmi Gazete”də yayımlanıb.

Qərara əsasən, Qarabağ Universitetində İTU-ya tabe olan akademik bölmələr yaradılacaq.

Qeyd edək ki, 2026/2027-ci tədris ilindən etibarən Qarabağ Universitetində İTU ilə birgə mühəndislik ixtisasları üzrə ikili diplom proqramına start verilib.

Paylaş:
112

Aktual

Rəsmi

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

Cəmiyyət

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Siyasət

Rəsmi Bakı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısındakı təxribatı pisləyib

Rəsmi

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Dünya

Kolumbiyada 5,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

“Bosniya qəssabı” Ratko Mladiç ölüb

“Evdə Tək 2” filminin ulduzu Tim Karri vəfat edib

Zelenski: Rusiya Poltava, Sumi və Xersonu vurub

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Avstraliyada texnologiya nəhənglərinə yeni öhdəlik: Yerli media ilə razılaşmayanlar vergi ödəyəcək

Haitidə dəstə savaşları: 43 nəfər öldürülüb

Koçaryanın ailəsi ilə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldı

Robert Köçəryanın oğlu Sedrak Köçəryan həbs edildi

Son xəbərlər

Kolumbiyada 5,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 17:51

"Liverpul" Barkolanın transferi üçün PSJ ilə anlaşıb

Bu gün, 17:34

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyində yeni təyinatlar

Bu gün, 17:22

Sabirabadın 10 kəndində qaz olmayacaq

Bu gün, 17:13

“Bosniya qəssabı” Ratko Mladiç ölüb

Bu gün, 17:08

Bakıda Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 16:52

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Bu gün, 16:51

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

Bu gün, 16:13

Rəsmi Bakı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısındakı təxribatı pisləyib

Bu gün, 15:53

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

Bu gün, 15:39

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Bu gün, 15:38

Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək

Bu gün, 15:29

“Evdə Tək 2” filminin ulduzu Tim Karri vəfat edib

Bu gün, 15:26

Hava Limanında sərnişindən kokain çıxdı

Bu gün, 15:17

Bakıda qadını intim görüntüləri ilə şantaj edən şəxs həbs edildi

Bu gün, 15:01

Ağsuda örüş sahəsindən 141 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlanıb

Bu gün, 14:43

Qlobal rəqəmsal xidmət təchizatçılarının Azərbaycanda ƏDV qeydiyyatı davam edir

Bu gün, 14:32

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:13

42 yaşlı qadın müəmmalı şəkildə öldü

Bu gün, 14:08

Sporting Intelligence: İnfantino Elxan Məmmədovu onu xilas edə biləcək şəxs kimi görür

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər