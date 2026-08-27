ABŞ-də kiçik təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər öldü
ABŞ-nin Alyaska ştatında kiçik təyyarənin suya düşməsi nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı məlumatı yerli hakimiyyət orqanları yayıb. Bildirilib ki, Alyaskanın Ankoric şəhərindən havaya qalxan “Piper PA-24” tipli təyyarə hələlik məlum olmayan səbəbdən qəzaya uğrayaraq Seldovia bölgəsində suya düşüb.
Xilasedicilər təyyarədə olan 4 nəfərin meyitini aşkar edərək sudan çıxarıblar.
Qəzanın səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı araşdırma davam edir.
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