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Ebola kabusu böyüyür: Minlərlə insan həyatını itirib

Oksana Orucova09:51 - Bu gün
Ebola kabusu böyüyür: Minlərlə insan həyatını itirib

Konqo Demokratik Respublikasında Ebola epidemiyası genişlənməkdə davam edir.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ÜST-nin məlumatına görə, avqustun 26-na ölkədə 5 794 təsdiqlənmiş yoluxma və 2 786 ölüm qeydə alınıb.

Epidemiyanın 60 səhiyyə bölgəsinə və 6 əyalətə yayıldığı bildirilir. Son üç ayda xəstəliyin miqyası və coğrafi yayılmasında əhəmiyyətli artım müşahidə olunub.

ÜST epidemiyanın beynəlxalq əhəmiyyətli ictimai səhiyyə fövqəladə vəziyyəti olaraq qaldığını açıqlayıb.

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