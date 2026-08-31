Ebola kabusu böyüyür: Minlərlə insan həyatını itirib
Konqo Demokratik Respublikasında Ebola epidemiyası genişlənməkdə davam edir.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ÜST-nin məlumatına görə, avqustun 26-na ölkədə 5 794 təsdiqlənmiş yoluxma və 2 786 ölüm qeydə alınıb.
Epidemiyanın 60 səhiyyə bölgəsinə və 6 əyalətə yayıldığı bildirilir. Son üç ayda xəstəliyin miqyası və coğrafi yayılmasında əhəmiyyətli artım müşahidə olunub.
ÜST epidemiyanın beynəlxalq əhəmiyyətli ictimai səhiyyə fövqəladə vəziyyəti olaraq qaldığını açıqlayıb.
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