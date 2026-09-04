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Bu il ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri 100% dolub

First News Media17:43 - Bu gün
Bu il ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri 100% dolub

Bu il tələbə qəbulu aparılan 41 mülki ali təhsil müəssisəsindən 13-də plan yerləri 100% dolub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) sədri Məleykə Abbaszadə sosial media hesabında paylaşım edib.

Bildirilib ki, ali təhsil müəssisələrinin 4-də plan 99%, 4-də isə 98% dolub. Ümumilikdə 34 ali təhsil müəssisəsində dolma göstəricisi 95%-dən yüksəkdir.

Həmçinin qeyd olunub ki, ali təhsil müəssisələrində plan yerlərinin təxminən 98%-i dolub.

"Yekun nəticələrə əsasən, ali təhsil müəssisələrində plan yerlərinin 97,71%-i dolub, cəmi 1393 plan yeri – təxminən 2%-i boş qalıb", - DİM sədri yazıb.

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