Bu il ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri 100% dolub
Bu il tələbə qəbulu aparılan 41 mülki ali təhsil müəssisəsindən 13-də plan yerləri 100% dolub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) sədri Məleykə Abbaszadə sosial media hesabında paylaşım edib.
Bildirilib ki, ali təhsil müəssisələrinin 4-də plan 99%, 4-də isə 98% dolub. Ümumilikdə 34 ali təhsil müəssisəsində dolma göstəricisi 95%-dən yüksəkdir.
Həmçinin qeyd olunub ki, ali təhsil müəssisələrində plan yerlərinin təxminən 98%-i dolub.
"Yekun nəticələrə əsasən, ali təhsil müəssisələrində plan yerlərinin 97,71%-i dolub, cəmi 1393 plan yeri – təxminən 2%-i boş qalıb", - DİM sədri yazıb.
68