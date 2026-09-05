 Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın qurbanlarının sayı 1 300-ü ötüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın qurbanlarının sayı 1 300-ü ötüb

First News Media12:08 - Bu gün
Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın qurbanlarının sayı 1 300-ü ötüb

Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 1 344-ə çatıb.

1news.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə polisi məlumat yayıb.

Daha əvvəl 1 287 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

Nepal polisinin məlumatına görə, 4 898 nəfər itkin düşüb. İtkin düşən əcnəbilərin ümumi sayı 698-dir.

Təbii fəlakət avqustun 26-sı səhər saatlarında Nepalın şimalında baş verib. İlkin məlumata görə, daşqına Çinlə sərhəddə baş verən uçqun səbəb olub. Güclü su, palçıq və dağ süxurları axını çay yatağı boyunca böyük sürətlə 70 km-dən çox məsafəni qət edərək yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrini dağıdıb və geniş ərazinin su altında qalmasına səbəb olub.

Paylaş:
105

Aktual

1news TV

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Mövqe

Müşfiq Ələsgərli: Qərb mediasının bu informasiya dalğasının arxasında geosiyasi amillər də axtarılmalıdır

Mövqe

“Qərb mediasında Azərbaycana qarşı kampaniya aparılırsa, demək, ölkə böyük uğura imza atıb” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Vaqif Sadıqov Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri təyin edilib

Dünya

Xaçaturyan: Ermənistan qonşuları ilə qarşılıqlı etimad formalaşdırmalıdır

Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın qurbanlarının sayı 1 300-ü ötüb

Türkiyədə azərbaycanlı uşaq ögey atasını öldürdü

Qazaxıstan dəniz limanlarının gücünü 30 milyon tona qədər artıracaq

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

Maduronun həbsdən sonra ilk fotosu paylaşılmışdı: Oğlu arxa planını açıqladı

Paşinyan: Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazası Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət daşımır

Filippində vitse-prezident barədə həbs qərarı çıxarılıb

Yəməndə İŞİD-in sözçüsü öldürüldü

Son xəbərlər

Putin Uitkoffla 6-cı dəfə görüşəcək

Bu gün, 18:08

Dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər istintaqa təhvil verilib

Bu gün, 17:16

Bu məktəblərin fəaliyyəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:42

Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsullarının idxalına çəkilən xərcləri açıqlayıb

Bu gün, 16:11

Azərbaycanda qadınlarla kişilərin maaşı arasında ciddi FƏRQ

Bu gün, 15:34

"It Lives Under The Snow" — Azərbaycan tarixində ilk dəfə Telluride Film Festivalına seçilən film

Bu gün, 15:03

Galaxy Z Fold8 Ultra: seriyanın ən güclü qatlananmodeli haqqında bilməli olduğunuz hər şey

Bu gün, 14:54

Sabah çimərliyə getmək istəyənlərin nəzərinə

Bu gün, 14:44

Xaçaturyan: Ermənistan qonşuları ilə qarşılıqlı etimad formalaşdırmalıdır

Bu gün, 14:24

Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkilən xərcləri 33 % artırıb

Bu gün, 14:04

Amin Novruzov vəfat etdi

Bu gün, 13:38

"Sabah" uşaq futbolunun inkişafına dəstək məqsədilə 10 milyon manatlıq maliyyə proqramı yaradacaq

Bu gün, 13:19

Ruanda səfiri: Azərbaycanda mütləq səfirlik açacağıq

Bu gün, 13:00

Bazar günü yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:43

Subakalavrların universitetə qəbulu getdikcə çətinləşəcək

Bu gün, 12:30

Nepalda torpaq sürüşməsi və daşqın qurbanlarının sayı 1 300-ü ötüb

Bu gün, 12:08

Türkiyədə azərbaycanlı uşaq ögey atasını öldürdü

Bu gün, 11:51

Türkmənistan 2027-2028-ci illərdə LLDCs-yə rəhbərlik edəcək, Azərbaycan vitse-sədr olacaq

Bu gün, 11:33

Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası olacaq

Bu gün, 11:17

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 128 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:53
Bütün xəbərlər