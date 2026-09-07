 Möcüzəvi xilas: Palçıq altında 10 gün yaşamaq uğrunda mübarizə apardı | 1news.az | Xəbərlər
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Möcüzəvi xilas: Palçıq altında 10 gün yaşamaq uğrunda mübarizə apardı

First News Media09:25 - Bu gün
Möcüzəvi xilas: Palçıq altında 10 gün yaşamaq uğrunda mübarizə apardı

Nepalda sel zamanı öldüyü düşünülən yaşlı qadın 10 gün sonra dağıntılar altından sağ çıxarıldı

Nepalda 1 300-dən çox insanın həyatını itirdiyi sel fəlakətindən 10 gün sonra möcüzəvi xilasetmə hadisəsi baş verib.

1news.az "Reuters"-ə istinadən xəbər verir ki, sel zamanı həlak olduğu düşünülən yaşlı qadın Çandika Kumari Şrestha dağılan evinin dağıntıları altından sağ çıxarılıb.

Şresthanın ailəsi yaşlı qadının sel fəlakəti zamanı həyatını itirdiyinə inanaraq onunla bağlı 11 günlük yas mərasiminə başlayıb. Lakin qadın fəlakətdən 10 gün sonra dağılan evinin dağıntıları arasından sağ vəziyyətdə tapılıb.

Polis əməkdaşı Mahendra Darnal bildirib ki, dördmərtəbəli ev sel suları tərəfindən sürüklənərək bataqlığı xatırladan qalın lil təbəqəsinin arasında qalıb.

Darnalın sözlərinə görə, axtarış zamanı evin ətrafında hərəkət edən xilasedicilər qəfil “Məni xilas edin” səsini eşidiblər.

Xilasetmə qrupları şənbə günü təxminən 45 dəqiqə davam edən işdən sonra Şresthanı dağıntılar arasındakı dar boşluqda aşkar ediblər. Yaşlı qadın dağıntılar altından çıxarıldıqdan sonra hərbi xəstəxanaya aparılıb.

Darnal bildirib ki, bu müddət ərzində Şresthanın ailəsi ilə əlaqə saxlayıb.

“Onlar 11 günlük yas mərasiminə başlamışdılar”, - deyə polis əməkdaşı qeyd edib.

Şrestha sel fəlakətindən ən çox zərər çəkən ərazilərdən biri olan Betrawatidə itkin düşən yüzlərlə insan arasında olub.

Qəsəbənin bazar ərazisinin böyük hissəsi, eləcə də dördmərtəbəli binaların olduğu çoxsaylı evlər vadidən keçən sel sularının gətirdiyi dağıntılar və beton kimi bərkiyən ağ rəngli qalın lil təbəqəsi altında qalıb.

Xilasetmə qrupları binaların qalıqlarını kürəklərlə qazıb, bəzi xilasedicilər isə dağıntılar arasındakı dar boşluqlarda sürünərək irəliləyiblər. Dağıntılar altında sağ qalan insanların diqqətini cəlb etmək üçün xilasedicilər müəyyən fasilələrlə fit səslərindən istifadə ediblər.

Polis beş gün əvvəl Betrawatinin bazar ərazisində kiçik mağazanın yerləşdiyi binanın dağıntıları altında 24 nəfərin ciddi şəkildə çürümüş meyitinin aşkar edildiyini açıqlayıb.

Buzlaq çöküşünün dağıdıcı sellərə səbəb olmasından 11 gün keçməsinə baxmayaraq, təxminən 5 min nəfərdən hələ də xəbər yoxdur.

Sel sularının apardığı yüzlərlə insanın cəsədi fəlakət zonasından kilometrlərlə uzaqda yerləşən çay sahillərində aşkarlanıb. Çitvan bölgəsində kimliyi müəyyənləşdirilməyən və ciddi şəkildə çürümüş meyitlərin dəfn edilməsi üçün kütləvi dəfn mərasimləri keçirilib.

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