 Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib

First News Media16:35 - Bu gün
Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib

Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın limanlarına, gəmilərinə, hərbi sənaye və logistika obyektlərinə qarşı hücumları davam etdirdiyini bildirib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynadakı fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verilib.

Açıqlamada Rusiya ordusunun Ukraynanın limanlarına, gəmilərinə, hərbi sənaye obyektlərinə və logistika mərkəzlərinə zərbələri davam etdirdiyi bildirilib.

Qeyd olunub ki, gecə saatlarında Kiyev şəhərində pilotsuz uçuş və dəniz aparatlarının istehsal olunduğu obyekt vurulub.

Açıqlamada Nikolayev şəhəri və Nikolayev vilayətində yanacaq və hərbi materialların saxlanıldığı 3 yük terminalının, 5 logistika mərkəzinin, həmçinin Nikolayev limanındakı yanacaq çənlərinin və limanın fəaliyyətini təmin edən transformator yarımstansiyasının hədəfə alındığı qeyd edilib.

Odessa limanına keçid edən gəmilərin və “Starokazaçye” sərhəd-keçid məntəqəsindəki logistika obyektlərinin də vurulduğu bildirilib.

Məlumata görə, hücumlar qurudan və havadan yüksək dəqiqlikli silahlar və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) vasitəsilə həyata keçirilib.

Krasnodar vilayətinə PUA hücumu

Krasnodar vilayətinin qubernatoru Veniamin Kondratyev Ukraynanın vilayət ərazisinə PUA-larla hücum etdiyini bildirib.

Kondratyev sosial media hesabında bununla bağlı açıqlama verib.

O, Ukrayna ordusunun gecə saatlarında Krasnodar vilayətinə PUA-larla hücum etdiyini bildirib. Qubernatorun sözlərinə görə, hücum nəticəsində vilayətin müxtəlif şəhərlərində mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib.

“Saldırı nəticəsində Novorossiysk şəhərində biri uşaq olmaqla 4 nəfər həyatını itirib, 29 nəfər yaralanıb. Onlardan 3-nün vəziyyəti ağırdır”, - deyə Kondratyev bildirib.

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında isə gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 600-ə yaxın PUA-nın müxtəlif bölgələr üzərində hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildiyi bildirilib.

Paylaş:
48

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Mövqe

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

Cəmiyyət

“Şəki yaylası”nda ölən 31 yaşlı gənc toyuna hazırlaşırmış

Dünya

Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib

Nepalda sel fəlakətində ölənlərin sayı 1367-yə çatıb

Tramp AfD-nin seçki qələbəsini “çox böyük uğur” adlandırdı

İsveçdən miqrantlara 37 min dollarlıq təklif: Pulu alın, ölkəni tərk edin

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Husilər Səudiyyə Ərəbistanında 4 şəhərə zərbələr endirib: 73 yaralı

Xaçaturyan: Ermənistan qonşuları ilə qarşılıqlı etimad formalaşdırmalıdır

Fransa tarixinin ən isti yayını yaşadı

Məşhur aktyora 12 ilədək həbs tələb edildi

Son xəbərlər

Bakıda doğuşdan qolları olmayan körpədən anası imtina edib

Bu gün, 17:04

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

Bu gün, 16:49

Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib

Bu gün, 16:35

AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO

Bu gün, 16:29

Azərbaycanın 16 cüdoçusu Budapeştdə “Böyük Dəbilqə”də mübarizə aparacaq

Bu gün, 16:07

Xalq artisti Aleksandr Şarovski II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:56

Naxçıvanda “bitum” yükündən 45 kiloqram metamfetamin çıxdı

Bu gün, 15:42

“Əmanətə Sədaqət” layihəsi çərçivəsində şəhid övladları üçün Bilik Günü tədbiri keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:14

İlham Əliyev Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 15:09

“Şəki yaylası”nda ölən 31 yaşlı gənc toyuna hazırlaşırmış

Bu gün, 14:47

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzitlə 41 vaqon yük göndəriləcək

Bu gün, 14:36

Madriddə MAMA “Ana təbiət” beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılışı olub - FOTO

Bu gün, 14:28

Nepalda sel fəlakətində ölənlərin sayı 1367-yə çatıb

Bu gün, 14:24

Bu kollecin keçmiş direktorlarına cinayət işi açıldı

Bu gün, 14:08

Ceyhun Bayramov Mirzoyanla görüşəcək

Bu gün, 13:51

Şəkidə kanat faciəsinin təfərrüatı: Tros qırılıb, yoxsa?

Bu gün, 13:43

Tramp AfD-nin seçki qələbəsini “çox böyük uğur” adlandırdı

Bu gün, 13:33

Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək

Bu gün, 13:19

Evliliklərinin 1-ci ildönümü faciəyə çevrildi - Şəkidəki istirahət mərkəzində ölüm - FOTO

Bu gün, 13:11

"Neftçi" heyətini amerikalı oyunqurucu Elayca Hokinslə gücləndirib

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər