 Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

First News Media17:25 - Bu gün
Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

İlon Mask “Starship” raketini 2026-cı ilin sonlarında Marsa göndərməyi planlaşdırır

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “SpaceX” şirkətinin rəhbəri İlon Mask bəyan edib.

Milyarder “X” sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajda insanların Marsa enişinin artıq 2029-cu ildə baş verə biləcəyini ehtimal etsə də, ilk idarə olunan (insanlı) uçuşun 2031-ci ildə gerçəkləşməsini daha ehtimallı adlandırıb.

O, həmçinin bildirib ki, 2026-cı ildə Qırmızı planetə uçuş zamanı “Starship” gəmisinin göyərtəsində “Optimus” robotu olacaq. Boyu 170 santimetr olan bu humanoid (insanabənzər robot) 2021-ci ildə Maskın sahibi olduğu digər bir şirkət — “Tesla” tərəfindən təqdim edilib.

Əgər “Optimus” həqiqətən raketin “sərnişini” olarsa, o, kosmosa göndərilən ikinci “Tesla” məhsulu olacaq. 2018-ci ildə “SpaceX” şirkəti “Falcon Heavy” raketinin göyərtəsində “Tesla Roadster” avtomobilini orbitə buraxmışdı. Devid Bouinin “Starman” mahnısının şərəfinə adlandırılan manekenin əyləşdirildiyi avtomobil sınaq faydalı yükü rolunu oynayırdı.

Ayxan Məlikzadə

Paylaş:
61

Aktual

Mövqe

“Azərbaycanda üç adamdan ikisi oxuduğunu anlamır” - Problemin həlli üçün nələr edilməli? - Mütəxəssislərdən ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə görüşdü

Cəmiyyət

“Sabah Residence”in fasadı ilə bağlı FHN-dən cavab: “Nəzarət səlahiyyətimizə daxil deyil”

Cəmiyyət

Dövlət başçısı BMT ilə birgə layihənin icrası üçün Töhfə Sazişini təsdiq edib

Dünya

Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

NASA Marsda sirli dəliklər aşkar edib

Dünya avqust ayında rekordlar tarixində ən isti ayı yaşadı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Bu il ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri 100% dolub

Ronaldo və Messi eyni komandada oynayacaq - Rəsmi

Xaçaturyan: Ermənistan qonşuları ilə qarşılıqlı etimad formalaşdırmalıdır

Husilər Səudiyyə Ərəbistanında 4 şəhərə zərbələr endirib: 73 yaralı

Son xəbərlər

Hazırda Bakının bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 17:59

Müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 17:46

DİM-dən 2027-ci il imtahanları ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 17:38

Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Bu gün, 17:36

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

Bu gün, 17:25

İmişlidə erkən nikahın qarşısı alındı

Bu gün, 17:14

Azərbaycanda ötən il 1 yaşadək ölən uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:11

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar sabah ödəniləcək

Bu gün, 17:08

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə görüşdü

Bu gün, 17:08

“Sabah Residence”in fasadı ilə bağlı FHN-dən cavab: “Nəzarət səlahiyyətimizə daxil deyil”

Bu gün, 16:53

Polisdən əməliyyat: 33 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 16:46

Azərbaycanda bu məhsullar bahalaşıb

Bu gün, 16:41

"İçərişəhər"ə avtomobilləriin girişi niyə tam məhdudlaşdırılmır? - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:38

PAŞA Real Estate Qrup-a daxil olan Absheron Hotel Group gənclərə otelçilik sektorunda yeni karyera imkanları yaradır

Bu gün, 16:20

“Azərbaycanda üç adamdan ikisi oxuduğunu anlamır” - Problemin həlli üçün nələr edilməli? - Mütəxəssislərdən ŞƏRH

Bu gün, 16:11

DEHB, tiklər, narahatlıq və məktəb: uşağa nə vaxt neyro-korreksiya lazımdır? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:57

Kirayə qaldığı evi taladı, 8 min manatlıq əşya oğurladı

Bu gün, 15:52

Atçılara şad xəbər: “Qarabağ” və “Dilbaz” atlarına subsidiya veriləcək

Bu gün, 15:35

Dövlət başçısı BMT ilə birgə layihənin icrası üçün Töhfə Sazişini təsdiq edib

Bu gün, 15:27

Qolları olmayan körpə dünyaya gəldi, ana ondan imtina etdi – TƏBİB təfərrüatları açıqladı

Bu gün, 15:25
Bütün xəbərlər