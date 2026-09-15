Türkiyə MN-dən Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Bakının işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub ki, 108 il əvvəl Bakı şəhərində yazılan qardaşlıq dastanının ruhu bu gün də yaşayır.
"Bakının düşmən işğalından azad edilməsinin 108-ci ildönümündə azərbaycanlı qardaşlarımızın köməyinə gələn Nuru Paşanı və Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəmanlarını rəhmət, minnətdarlıq və ehtiramla yad edirik".
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