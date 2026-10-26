Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı paralel proqramını elan edir
28 oktyabr – 8 noyabr 2026-cı il tarixlərində Bakıda Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək ikinci çoxjanrlı Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı (BIAF) paralel proqramını elan edib.
1news.az xəbər verir ki, festivalın əsas proqramında olduğu kimi, paralel proqram da şəhərin musiqi tarixinə həsr olunmuş tədbirlə başlayacaq. Oktyabrın 29-da Bakı Kitab Mərkəzində tanınmış skripkaçı və dirijor Dmitri Sitkovetski ilə açıq söhbət keçiriləcək. Festivalın digər musiqi tədbirləri kimi, bu görüş də Dmitri Şostakoviçin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunacaq. Bəstəkarın həyatı və taleyi Azərbaycan paytaxtı ilə sıx bağlı olub. Sitkovetski dinləyicilərlə bəstəkarın yaradıcılığı və Şostakoviçin şəxsiyyəti ilə birbaşa bağlı olan öz musiqiçi ailəsinin tarixi haqqında şəxsi düşüncələrini bölüşəcək. Sitkovetskinin şəxsi xatirələri və dövrün tarixi konteksti Şostakoviçin yaradıcılığına və irsinə həsr olunmuş müzakirəyə xüsusi məna qatacaq.
Ertəsi gün, oktyabrın 30-da, eyni məkanda dövrümüzün ən nüfuzlu teatr rejissorlarından biri olan Lev Dodin ilə açıq görüş keçiriləcək. Rejissor, pedaqoq və Rusiyanın ən yaxşı teatrlarından birinin bədii rəhbəri olan Dodin aktyorların və teatr xadimlərinin bir neçə nəslinə təsir göstərib. O, yarım əsrdən artıq yaradıcılığı ərzində ədəbiyyata dərin maraq, aktyor ansamblının bütövlüyü və son dərəcə diqqətli məşq prosesi üzərində qurulan özünəməxsus teatr dili formalaşdırıb. Onun yaradıcılıq yolu “Avropa teatrı” statusunu daşıyan “Maly” Dram Teatrı ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Dodinin rəhbərliyi altında burada beynəlxalq səviyyədə tanınan xüsusi teatr mədəniyyəti formalaşıb. Festival çərçivəsində “Qağayı” tamaşasının təqdimatı ilə əlaqədar təşkil olunan bu görüş tamaşaçılara Çexov yaradıcılığına xüsusi yer ayıran Lev Dodinin sənət dünyasını daha yaxından tanımaq imkanı yaradacaq.
Oktyabrın 31-də tanınmış xoreoqraf Əkrəm Xan və müasir incəsənətin aparıcı nümayəndələrindən biri olan Mənal Əl-Dovayan vizual sənətlə müasir rəqs formaları arasındakı dialoqa həsr olunmuş açıq müzakirədə iştirak edəcəklər. Əkrəm Xan son 25 ildə klassik hind rəqsi ənənələri ilə müasir xoreoqrafiya arasında dialoq üzərində qurulan özünəməxsus xoreoqrafik dil yaradıb. BIAF-ın əsas proqramında təqdim olunan “Zikra: xatirələr gecəsi” rəqs tamaşasında bu dil vizual rejissor kimi çıxış edən, səhnə tərtibatını və kostyumları hazırlayan Mənal Əl-Dovayanın vizual dünyası ilə birləşir.
Qeyd edək ki, görkəmli sənətkarlarla yaradıcılıq görüşü Əl-Dovayanın əsərlərinin Auronda Skalera və doktor Alfredo Kramerotti kuratorluğu ilə təşkil olunan “Hər şey bükülür, açılır, yenidən bükülür” qrup sərgisi çərçivəsində nümayiş etdirildiyi “Gazelli Art House”da keçiriləcək. Əkrəm Xan müzakirəyə Nyu-Yorkdan canlı onlayn bağlantı vasitəsilə qoşulacaq, Mənal Əl-Dovayan isə tamaşaçılarla görüşmək üçün xüsusi olaraq Bakıya gələcək.
Noyabrın 1-də Heydər Əliyev Mərkəzində tamaşaçılar müasir xoreoqrafiyanın ən çox tələb olunan nümayəndələrindən biri Şaron Eyalın yeni tamaşa üzərində iş prosesini izləmək imkanı əldə edəcəklər. Qonaqlar xoreoqrafik fraqmentlərin qapalı nümayişində iştirak edə, həmçinin açıq görüş zamanı yaradıcı heyətlə söhbət edə biləcəklər. “İş prosesində” (Work in Progress) proqramı çərçivəsində Şaron Eyalın yaradıcılıq estetikası haqqında qısametrajlı film nümayiş olunacaq və onun müasir rəqsə verdiyi mühüm töhfəyə həsr olunmuş giriş mühazirəsi keçiriləcək. Şaron Eyal müasir xoreoqrafiyanın özünəməxsus və cəsarətli nümayəndələrindən biridir. Onun üslubu hərəkətlərin dəqiq həndəsəsi, insan bədəninin imkanlarını sınayan xoreoqrafiya və minimalist elektron musiqinin vəhdəti ilə seçilir. Eyalın əsərləri tamaşaçını valeh etməklə yanaşı, onu hərəkət və ritmin hipnotik təsirinə qərq edən güclü səhnə təcrübəsi yaradır.
“CHELEBI” Şaron Eyalın “İş prosesində” proqramını rəsmi tərəfdaş qismində dəstəkləyir. Bu əməkdaşlıq brendin Azərbaycanın mədəni həyatında iştirakını, müasir incəsənət, dizayn və səhnə sənətləri arasında dialoqu təşviq etmək öhdəliyini davam etdirir.
Noyabrın 6 və 7-də Daş Salnamə Muzeyində tanınmış italyan rejissoru Romeo Kastelluçi və onun uzunmüddətli yaradıcılıq tərəfdaşı, bəstəkar Skott Gibbonsun yeni işi – “Beləliklə, Karfagenə gəldim” (To Carthage then I came) təqdim olunacaq.
Bu, klassik mənada tamaşa deyil, dramatik teatr, konsert və vizual incəsənətin sərhədində yaradılmış səs ritualıdır. Əsərin dünya premyerası 2026-cı ilin yazında Brüsseldə baş tutub. Bakı üçün Kastelluçi işi məkanın xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə yenidən qurur. Dövlət Bayrağı Meydanında yerləşən, vaxtilə Siemens qardaşlarının elektrik stansiyası olmuş Daş Salnamə Muzeyi sadəcə səhnə fonu olmaqdan çıxaraq tamaşanın müstəqil səslənən hissəsinə çevrilir. Bu, etirazçı pankın enerjisi ilə səmimi duanın sərhədində dayanan, bitdikdən sonra da zalda uzun müddət əks-səda verən bir performansdır.
Festivalın bağlanış günü – noyabrın 8-də Bakı Kitab Mərkəzində tanınmış britaniyalı tarixçi və yazıçı Piter Frankopan ilə görüş keçiriləcək. O, iki milyondan çox nüsxə ilə satılan və 40-dan artıq dilə tərcümə edilən beynəlxalq bestseller “İpək yolları: dünyanın yeni tarixi” (The Silk Roads: A New History of the World) kitabının müəllifidir.
Oksford Universitetinin professoru dünya tarixinin xəritəsinə özünəməxsus baxış təqdim edərək diqqət mərkəzini Avropadan Aralıq dənizi ilə Çin arasındakı coğrafiyaya yönəldib. Məhz bu ərazilərdə dinlər, imperiyalar və ideyalar qovuşub.
Söhbət Şərqə və xüsusilə Bakıya həsr olunacaq. Əsrlər boyu vacib yolların kəsişməsində yerləşən bu şəhər bu gün yenidən mədəniyyətlərin qovuşduğu məkana çevrilir. Bu, keçmiş, bu gün və gələcək haqqında, eləcə də Bakının niyə yenidən dünya xəritəsinin mərkəzinə çevrildiyi barədə canlı söhbət olacaq.
Azərbaycanın mədəni irsi və səyahət imkanları haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Azerbaijan.travel saytına daxil olun və sosial şəbəkələrdə @ExperienceAzerbaijan hesabını izləyin.
BIAF-2026-nın ətraflı proqramı və bütün festival tədbirləri üçün biletlər rəsmi internet saytında mövcuddur: www.biaf.az