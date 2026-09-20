192 имени, которые мы не забудем: фотографии шехидов 19-20 сентября

Сегодня, вспоминая события сентября 2023 года, прежде всего необходимо помнить тех, кто отдал жизнь за свою Родину.

Проведённая 19-20 сентября 2023 года антитеррористическая операция стала важным этапом в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. После этого мирный процесс получил новую динамику, а 8 августа 2025 года в Вашингтоне Азербайджан и Армения парафировали текст мирного соглашения.

Путь к миру не был простым. В Баку неоднократно подчёркивали, что именно восстановление территориальной целостности и прекращение многолетнего конфликта создали необходимые условия для перехода к полноценному мирному диалогу.

19–20 сентября 2023 года в ходе локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Азербайджана — 180 военнослужащих Министерства обороны и 12 военнослужащих Министерства внутренних дел.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Родину. Представляем фотографии 192 шехидов, погибших в те дни.

Память о каждом из них навсегда останется частью истории Азербайджана.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!