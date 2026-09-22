Kor zonalar olmadan rəf: Azərbaycan FMCG biznesinə avtomatik monitorinq niyə lazımdır?
Bakının bir mağazasında məhsul adi qiymətə satılır, digərində artıq aksiyada iştirak edir, üçüncüsünün saytında isə təkcə qiymət deyil, məhsul kartı da dəyişir.
Alıcı üçün bu, bir neçə dəqiqəlik müqayisədir. İstehsalçı və ya ticarət şəbəkəsi üçün isə bu, mütəmadi olaraq yoxlanmalı olan minlərlə "məhsul – mağaza – qiymət" kombinasiyası deməkdir.
Əl ilə məlumat toplama yalnız bazarın kiçik bir hissəsinin anlıq görüntüsünü verir. Əməkdaşlar rəqəmləri cədvələ köçürənə qədər təkliflərin bir hissəsi dəyişməyə vaxt tapır. Qablaşdırmanın adında və ya həcmindəki səhv isə müqayisəni tamamilə etibarsız edir. Buna görə də qiymət analitikası biznesin ayrılmaz infrastrukturuna çevrilir: o, sadəcə rəqibləri izləməyə deyil, həm də aksiyalar, assortiment və mövqeləndirmə ilə bağlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.
Texnoloji tərəfdaş necə tapılır?
"Rusiyada istehsal olunub" — vahid brend altında rus məhsullarının təbliği üzrə dövlət proqramıdır. Onu Rusiya İxrac Mərkəzi həyata keçirir. Proqram xarici şirkətləri sertifikatlaşdırma, işgüzar platformalar, biznes-missiyalar və rəqəmsal alətlər vasitəsilə rus istehsalçıları və tərtibatçıları ilə tanış edir.
Azərbaycanlı pərakəndə ticarət şəbəkəsi, distribyutor və ya istehsalçı üçün bu, rus İT-həllərinə olan ümumi maraqdan predmetli müzakirəyə keçmək imkanıdır: hansı şəbəkələr və kateqoriyaların izlənməsi, məlumatların nə qədər tez-tez yenilənməsi, hara inteqrasiya olunması və şirkət daxilində analitikadan kimin istifadə edəcəyi.
İxrac ekosistemində bu cür xidməti "CENOZAVR" (ЦЕНОЗАВР) təqdim edir. Platforma hər gün ticarət şəbəkələrinin rəsmi mənbələrindən qiymətləri, aksiyaları və assortiment haqqında məlumatları toplayır. Sistem sutkada 160 milyondan çox qiyməti yeniləyir və Rusiya ilə MDB ölkələrində 200-dən çox şəbəkənin məlumatları ilə işləyir.
Qiymət yalnız başlanğıcdır
Xidmət rəqiblərin təkliflərini müqayisə etməyə və dəyişikliklər tarixini görməyə imkan verir. İstehsalçı məhsulunun satıcılarda necə təqdim olunduğunu nəzarət altında saxlaya bilər: razılaşdırılmış aksiya davam edirmi, mövqe stokdan çıxmayıb, brend kateqoriyada hansı yeri tutur.
Məlumatlar şəxsi kabinet və API vasitəsilə əlçatandır. Sonuncu variant xüsusilə monitorinqi öz uçot və ya analitik sistemi ilə birləşdirmək və ayrı-ayrı, inteqrasiya olunmamış hesabatlar toplamaq istəməyən şirkətlər üçün vacibdir.
Rusiyada bu həllərin tətbiqi komandanın işinin necə dəyişdiyini göstərir. "Komandor" şəbəkəsi əl əməyini yarıdan çox azaldıb. Unagrande pendir istehsalçısı isə nadir yoxlamalardan həftəlik məlumatlara keçib, məlumat toplamanın böyük hissəsi isə avtomatik olaraq yerinə yetirilməyə başlayıb.
Azərbaycan şirkəti üçün bu təcrübə sadəcə eyni nəticənin vədi deyil, öz pilot layihəsi üçün əsasdır: layihə parametrlərini əvvəlcədən onun assortimenti və coğrafiyasına uyğunlaşdırmaq mümkündür.
Dəyişiklikləri daha tez fərq etmək
Avtomatik monitorinq xüsusilə bir komandanın eyni anda qiymətlər, aksiyalar və məhsulun rəfdəki mövqeyi üçün məsuliyyət daşıdığı yerlərdə faydalıdır. Bir neçə mənbə əvəzinə biznes vahid məlumat strukturunu əldə edir və dəyişikliyi daha tez görə bilər: rəqib endirimə başlayıb, satıcı aksiya şərtlərini pozub və ya kateqoriyada yeni məhsul peyda olub.
"Rusiyada istehsal olunub" milli brendi Azərbaycan biznesinə tərtibatçı ilə birbaşa əlaqə qurmaq və xidmətin pilot layihəsini müzakirə etmək imkanı verir. Nəticədə texnoloji ixrac abstrakt təqdimatla deyil, şirkətin konkret sualı və ona cavab verməyə kömək edəcək məlumatlar bazası ilə başlayır.