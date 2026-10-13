Dövlət başçısı: Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat-logistika layihələri artıq reallaşıb
Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat-logistika layihələri artıq reallaşıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitlə mətbuata bəyanatında bildirib.
İndi daha çox yüklərin aşkar olunması, yeni ünvanlardan yüklərin səfərbər edilməsi və yüklərin həcminin artırılması ilə məşğul olduğumuzu deyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb: “Ümid edirəm ki, gələcəkdə hər iki tərəfdə reallaşan bütün bu layihələr başa çatandan sonra yükdaşımaların da həcmi artacaq”.
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