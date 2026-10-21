 Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb

1news Redaksiyası09:39 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9082 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % artaraq 2,0619 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9082

100 Rusiya rublu

2,0619

1 Avstraliya dolları

1,1917

1 Belarus rublu

0,5530

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1284

1 Çexiya kronu

0,0785

1 Çin yuanı

0,2545

1 Danimarka kronu

0,2553

1 Gürcü larisi

0,6547

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2735

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1715

1 İsveçrə frankı

2,0592

1 İsrail şekeli

0,5498

1 Kanada dolları

1,2088

1 Küveyt dinarı

5,4862

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3776

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5239

1 Moldova leyi

0,0948

1 Norveç kronu

0,1808

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4370

1 Rumıniya leyi

0,3583

1 Serbiya dinarı

0,0162

1 Sinqapur dolları

1,3305

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3029

Türk lirəsi

0,0343

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0377

Yapon yeni

1,0754

Yeni Zelandiya dolları

0,9644

Qızıl

6995,4575

Gümüş

97,4334

Platin

2787,2605

Palladium

1859,0350

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