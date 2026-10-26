Avro və rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9074 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1052 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9074
|AUD
|1,195
|BYN
|0,553
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1286
|CZK
|0,0783
|CNY
|0,2549
|DKK
|0,2552
|GEL
|0,6547
|HKD
|0,2167
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2745
|SEK
|0,1713
|CHF
|2,063
|ILS
|0,5476
|CAD
|1,2137
|KWD
|5,4697
|KZT
|0,377
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5201
|MDL
|0,0944
|NOK
|0,1824
|UZS
|0,0143
|PKR
|0,6133
|PLN
|0,4331
|RON
|0,3568
|RUB
|2,1052
|RSD
|0,0162
|SGD
|1,3299
|SAR
|0,4529
|xdr
|2,3041
|TRY
|0,0342
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0375
|JPY
|1,0833
|NZD
|0,969
|XAU
|6827,421
|XAG
|92,1788
|XPT
|2639,48
|XPD
|1788,868
123