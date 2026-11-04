UEFA Çempionlar Liqasında IV turun növbəti oyunları keçiriləcək
Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində IV turun növbəti oyunları keçiriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq.
"Sabah" səfərdə "Vikinq"in qonağı olacaq. Türkiyənin "Fənərbağça" komandası evdə "Liverpul"la üz-üzə gələcək.
"Borussiya" klubu Almaniyada "Betis"lə, "Arsenal" isə Çexiyada "Slaviya" ilə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
4 noyabr
21:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə)
21:45. AEK (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya)
00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Betis" (İspaniya)
00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya)
00:00. PSV (Niderland) - "Brügge" (Belçika)
00:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
00:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Arsenal" (İngiltərə)
00:00. "Lans" (Fransa) - "Komo" (İtaliya)
00:00. "Vikinq" (Norveç) - "Sabah" (Azərbaycan)