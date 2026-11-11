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İqtisadiyyat

AMB 11 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:13 - Bu gün
AMB 11 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az  xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8981 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % artaraq 2,0422 manat təşkil edib.

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