Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета AZAL, будут доставлены сегодня в Азербайджан

Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190, будут доставлены сегодня в Азербайджан, сообщили в субботу Trend в Azerbaijan Airlines.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.