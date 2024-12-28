Подписан План двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией - ФОТО

Делегация во главе с начальником Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджанской Республики посетила Республику Сербия с целью проведения переговоров о военном сотрудничестве.

Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита делегацию принял помощник министра обороны Республики Сербия Предраг Бандич, после чего состоялась двусторонняя встреча между представителями Управлений международного военного сотрудничества обеих стран.

В ходе встречи было проанализировано текущее состояние и обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. В частности, было выражено удовлетворение имплементацией мероприятий, предусмотренных планом военного сотрудничества на 2024 год.

В рамках программы визита делегация посетила Центр миротворческих операций Республики Сербия и ознакомилась с направлениями деятельности Центра.

По окончании официальных мероприятий был подписан «План военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия на 2025 год».