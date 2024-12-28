В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня солидарности и Нового года - ФОТО

На площади Победы в городе Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале был исполнен государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память шехидов.

На концерте с участием представителей государственных органов, организаций, городских научных и образовательных учреждений, молодежи, ветеранов и общественности, тысячи жителей царила подлинно праздничная атмосфера.

На праздничном мероприятии выступившие рассказали об истории Дня солидарности азербайджанцев мира. Было отмечено, что 16 декабря 1991 года на заседании Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, проходившем под председательством великого лидера Гейдара Алиева, было принято решение о праздновании 31 декабря как праздника солидарности азербайджанцев всего мира. Верховный меджлис направил обращение в парламент страны - Верховный совет - для принятия соответствующего законодательного акта. 25 декабря Верховный совет с учетом обращения принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Таким образом, ежегодно 31 декабря отмечается нашим народом как День солидарности азербайджанцев мира.

Политический курс великого лидера Гейдара Алиева в настоящее время успешно продолжает его достойный преемник Президент Ильхам Алиев. Проделанная работа, проводимая политика играют важную роль в доведении азербайджанских реалий до всего мира. В праздничном концерте, который длился несколько часов, приняли участие известные деятели искусств страны, танцевальные коллективы.

Вызвала высокий интерес и ярмарка «Зимняя сказка», проводимая в городе Ханкенди с 27 декабря. Гости ярмарки могут здесь приобрести различные сувениры, подарки, попробовать блюда различных стран по доступным ценам. Они посещают тематические уголки, согреваются горячими напитками в холодный зимний день, играют в различные игры, вместе со своими близкими ощущают настоящую новогоднюю атмосферу.

Красочная иллюминация, интересные стенды для фотосессий, деревянные домики с вкусными угощениями делают это пространство привлекательным для всех, от детей до взрослых.