Крушение самолета AZAL вблизи Актау находится в центре внимания мировой прессы

Крушение самолета Embraer 190 номер J2-8243 авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, близ казахстанского города Актау, находится в центре внимания мировых СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, влиятельные мировые СМИ выдвигают разные версии произошедшего.

Британские и мировые СМИ, в частности BBC, Reuters, Sky News, The Telegraph и The Sun, опубликовали новости о крушении самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», произошедшем 25 декабря. В этих сообщениях подчеркивается возможность того, что самолет был сбит российскими системами ПВО.

ВВС со ссылкой на заявления представителя Белого дома Джона Кирби, сообщила, что по предварительным данным США ответственность за сбитие самолета может нести Россия. Хотя Джон Кирби не предоставил дополнительной информации, он сообщил, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента.

Высокопоставленные украинские официальные лица сообщили The Financial Times, что Киев считает, что самолет, скорее всего, был сбит российскими системами ПВО. The Financial Times также привела заявления Агентства по воздушной безопасности Osprey: «Видеоматериалы, полученные с места катастрофы, и условия безопасности воздушного пространства на юго-западе России указывают на возможность того, что самолет подвергся ракетному обстрелу».

The Financial Times также процитировала высокопоставленного представителя в кавказском регионе. Отмечалось, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что самолет был поврежден средствами ПВО в районе Грозного.

Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что данные предварительного расследования дают основание говорить о том, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны. Отмечается, что самолет был сбит близ Грозного, а система связи была парализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

The Telegraph опубликовала заявления официального представителя США Джона Кирби на брифинге. Сообщалось, что, хотя он и не предоставил подробной информации по этому поводу, на вопрос о том, есть ли данные разведки США, подтверждающие этот вывод, он ответил «да».

По поводу авиакатастрофы издание The Sun сообщило, что в результате предварительного расследования правительства Азербайджана было установлено, что самолет был сбит российской системой ПВО.

«Хотя никто не утверждает, что это было сделано намеренно, Баку ждет признания российской стороны, что она сбила азербайджанский самолет», - цитирует в своем сообщении Daily Mail.

Евроньюс пишет, что источники в правительстве Азербайджана подтвердили, что причиной авиакатастрофы стала российская ракета класса «земля-воздух». По данным источника, ракета пущена из-за появившихся в небе Грозного беспилотников и взорвалась рядом с самолетом во время полета, в результате чего осколки попали в фюзеляж и пассажиров.

В материале также упоминается, что пилоты самолета, до конца стремившиеся спасти пассажиров, являются героями.

Французское издание Les Echos, ссылаясь на информацию AZAL, пишет, что авиакатастрофа произошла в результате физического и технического внешнего вмешательства. В то же время сообщалось, что проводится расследование для установления того, что стали ли причиной крушения самолета российские ракеты ПВО или другие факторы.

В информации, распространенной международной радиостанцией RFI, подчеркивается, что изображения разбившегося самолета позволяют предположить, что самолет был сбит ракетой. Потому что пробоины на самолете типичны для ракетного удара.

Отмечается, что азербайджанская сторона в качестве причины авиакатастрофы изначально выдвинула версию о столкновении самолета со стаей птиц, а казахстанская сторона выдвинула версию взрыва газового баллона на самолете. Сообщается, что расследование причин аварии продолжается.

Издание La Liberation пишет, что катастрофа, возможно, произошла в результате ошибки российских средств противовоздушной обороны. Подчеркивается, что причина аварии все еще остается загадкой. После того как изображения самолета начали распространяться, несколько военных авиационных экспертов предположили, что пробоины, видимые в хвостовой части воздушного судна, могли быть вызваны осколками зенитной системы. При этом отмечается, что в результате крушения погибли 38 человек, а 29 получили ранения.

Газета Le Parisien пишет, что эксперты и дипломатические источники обвиняют российскую систему ПВО в том, что они сбили самолет.

Эксперт в области воздушной безопасности Мишель Полакко говорит, что участие зенитных ракет в этой авиакатастрофе больше не является предположением. «Следы на обломках самолета отчетливо видны и не подлежат сомнению: они соответствуют повреждениям, нанесенным ракетой класса «земля-воздух» или «море-воздух», - пояснил он. Он сказал, что, хотя удары не привели к взрыву самолета, они повредили его систему управления, что привело к потере экипажем контроля над управлением самолетом. Эксперт сказал, что однако это было сделано не намеренно, поскольку виновник не был заинтересован в сбитии самолета.

Телеканал France 24, порталы La Voix du Nord, L Humanite, Le Monde и другие издания также выдвигают различные версии крушения, указывая на то, что самолет мог быть сбит по ошибке.

Новость о крушении самолета и причины произошедшего также широко освещалась во всех авторитетных изданиях США.

Associated Press написал о возможности сбития самолета российской системой противовоздушной обороны, отметив в связи с этим заявление министра транспорта и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева о возможности сбития воздушного судна, основанное на анализе экспертов и свидетелей. В статье также содержится заявление представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби.

Кирби сказал журналистам, что США увидели некоторые предварительные признаки, указывающие на возможность того, что самолет мог быть сбит российскими системами ПВО. Однако он отказался предоставить подробную информацию, заявив, что расследование продолжается.

В публикации CNN подчеркивается, что заметные на видео и кадрах после крушения самолета следы осколков на его фюзеляже и причина пробоин, образовавшихся в результате какого-либо взрыва, пока не подтверждены.

The New York Times в своем сообщении о катастрофе отводит широкое место рассказам свидетелей крушения. Сообщается, что пассажиры сначала услышали странный шум за бортом самолета, а затем увидели, как что-то сильно ударило по руке бортпроводника, в результате чего на его руке образовался порез. В статье отмечается, что «Азербайджан Хава Йоллары» по предварительным результатам расследования установили, что самолет подвергся физическому и техническому вмешательству извне.

Национальное общественное радио США (NPR) отметило, что кадры с обломками самолета показывают, что он подвергся ракетному обстрелу. Бывший пилот и авиационный эксперт Джон Кокс сказал в интервью NPR, что нестабильная траектория полета самолета перед его крушением указывает на то, что члены экипажа изо всех сил пытались управлять самолетом и имели ограниченный контроль. По его словам, это вместе с пробоинами, образовавшимися в хвостовой части самолета, указывает на возможность взрыва зенитной ракеты вблизи самолета.

CBS News пишет, что Казахстан, Азербайджан и Россия после авиакатастрофы начали расследование причин аварии, но два дня спустя Россия столкнулась с наиболее острыми вопросами. Отмечается, что официальный Кремль призвал не делать поспешных выводов.

Однако официальный представитель США сообщил CBS News, что есть предварительные признаки того, что российский зенитный комплекс мог сбить самолет в регионе, где украинские и российские силы на протяжении нескольких месяцев атаковали друг друга с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.

«Азербайджан Хава Йоллары» приостановили полеты в ряд российских городов после авиакатастрофы рейса, перевозившего пассажиров из столицы Азербайджана Баку в российский Грозный из-за внешнего физического и технического вмешательства, пишет Bloomberg. Сайт отметил, что версии о том, что самолет был сбит в результате различных ракетных атак, увеличились.

В статьях, опубликованных в последние 3 дня на сайтах Washington Post, ABC News, Newsweek, Sky News, MSNBC NEWS, Financial Times, Fox News и др, отводится место причинам крушения, заявлениям экспертов и официальных лиц, а также рассказам свидетелей о том, что они пережили.

Российские СМИ, среди которых «Вечерняя Москва», «Ведомости», News.ru, «Комсомольская правда», Lenta.ru, «The Moscow times», агентств «Интерфакс», «ТАСС», «РИА Новости», телеканалов «Первый канал», «Россия 1» распространили информацию о возможном внешнем воздействии на самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшего крушение близ Актау. В информации со ссылкой на министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева говорится, что сразу после аварии по поручению Президента Ильхама Алиева была создана соответствующая комиссия. Отмечается, что следствие внесет ясность в вопросы о том, из какого оружия было оказано внешнее воздействие на борт самолета, почему не было дано разрешение на посадку, с какой целью пилот совершил аварийную посадку, была ли отключена система GPS. В новостях было особо подчеркнуто, что благодаря профессионализму азербайджанских пилотов удалось спасти жизни многих людей. Некоторые издания также обратили внимание на отказ Азербайджана от помощи чеченских властей после авиакатастрофы и о том, что Азербайджан ожидал извинений российской стороны.

Арабоязычные СМИ также посвятили публикации и передачи крушению азербайджанского лайнера. Сайт «Аль-Халидж», Sky News Arabia TV, «Аль-Джазира ТВ», газета «Аль-Вэтэн», Alqaheranews news, Al Youm As Sabi, Asharq Al-Awsat, Ash Sharq, Alghad TV, Hespress, Аль-Ахрам, Аш-Шуруг и другие СМИ опубликовали материалы об авиакатастрофе азербайджанского самолета.

Портал Argaam отмечает, что после авиакатастрофы Азербайджан и Казахстан приостановили некоторые полеты в Россию. Было отмечено, что на фюзеляже самолета, летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение, было обнаружено множество пробоин, соответствующих удару зенитных систем.

Сайт Elbalad.news сообщает, что согласно предварительному заключению азербайджанской стороны, занимающейся расследованием происшествия, самолет разбился в результате внешнего воздействия. Сообщается, что система связи приближающегося к Грозному самолета была заблокирована боевыми системами. Источник не считает, что это было сделано преднамеренно.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев не подтвердил и не опроверг предположение о том, что самолет был сбит российскими ПВО. Транспортный прокурор Казахстана заявил, что расследование пока не пришло к окончательному выводу.

Отвечая на вопрос о том, что самолет был обстрелян российскими средствами ПВО, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведется расследование. «Прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования», - заявил Д.Песков.

Официальная интернет-страница Австрийской радиовещательной корпорации (ORF), ведущие ежедневные газеты (Die Presse, Kurier, “Der Standard, Kleine Zeitung) и другие медиаорганы пишут, что ряд первоначальных версий причин катастрофы уже недействительны, информация и видео из открытых источников, показания свидетелей и другие доказательства требуют остановиться на версии внешнего вмешательства.

Отмечается, что глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев, отложив визит на неформальный Саммит стран СНГ и вернувшись в страну, дал поручение принять незамедлительные меры по расследованию причин крушения, в стране был объявлен траур.

В статьях также содержались мнения местных экспертов в области обороны и воздушного транспорта о причинах и последствиях катастрофы, говорилось о героизме азербайджанских пилотов.

В материалах, опубликованных в украинских информационных агентствах «Укринформ», УНИАН, «РБК-Украина», «Интерфакс-Украина», «Корреспондент», «Европейская правда», «Гордон» и др., новостных порталах, отмечается, что пассажирский самолет разбился в результате внешнего вмешательства. В статьях отведено место мнениям украинских экспертов в связи со сбитием пассажирского самолета системой противовоздушной обороны.

Подчеркнуто, что об этом дают основание говорить траектория приземления самолета, состояние его обломков, показания свидетелей и хронологическая последовательность катастрофы.

В статьях отмечается, что азербайджанские пилоты проявили героизм и предотвратили гибель еще большего числа людей, а бортпроводники во время катастрофы вели себя профессионально и бдительно.

В распространенных материалах в национальном информационном агентстве Румынии AGERPRES, частном информационном агентстве MediaFax, на телеканалах Pro Tv, Digi24 Tv и Realitatea TV, в изданиях G4media.ro, Profit.ro, Adevarul, Evenimentul Zilei, Primanews, Forbes, Capital и др. говорится о том, что пассажирский самолет разбился в результате внешнего вмешательства. В статьях доводится до внимания, что азербайджанские пилоты проявили героизм, предотвратили гибель большего числа людей.

Новость о крушении пассажирского самолета ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» с первых минут была в центре внимания немецких СМИ.

Немецкие Bild, Spiegel, Zeit, Welt, Ster, ZDF, Tagesschau, Deutsche Welle и другие авторитетные медиаорганы оперативно довели до читателей каждую новую подробность об ужасном происшествии и его причинах.

Хотя в новостях говорится, что расследование причин авиакатастрофы продолжается, со ссылкой на некоторые влиятельные зарубежные СМИ и военных экспертов также особо подчеркивается возможность того, что самолет был сбит средствами противовоздушной обороны России. Отмечается, что свидетели и лица, ознакомившиеся со следствием, рассказали, что за бортом самолета были слышны звуки взрыва. Сообщается, что на кадрах отчетливо видны повреждения в хвостовой части самолета, похожие на пробоины, вызванные осколками зенитного оружия.

В обширной статье, опубликованной во влиятельной немецкой газете Zeit, говорится, что, хотя существовало несколько версий крушения самолета, сомнения начали расти после публикации фотографий, связанных с катастрофой. На кадрах видны пробоины в крыльях и хвосте самолета. Они аналогичны повреждениям, которые могут нанести осколки зенитных ракет. Причиной этому может быть зенитный комплекс «Панцирь», стреляющий ракетами с фрагментированными боеголовками.

Отметим, что мнения, связанные с авиакатастрофой и причинами произошедшего, остаются одной из основных тем обсуждения в прессе различных стран.