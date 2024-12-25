Ильхам Алиев взял под личный контроль вопросы, связанные с сегодняшней авиакатастрофой
Президенту Ильхаму Алиеву, отправившемуся сегодня с визитом в Россию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, было доложено об авиакатастрофе, когда его самолет находился в воздушном пространстве России.
Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.
Президент Ильхам Алиев поручил немедленно вернуться обратно.
Глава государства, находясь в самолете, дал соответствующим государственным структурам необходимые поручения по расследованию причин авиакатастрофы и проведению неотложных мер.
Вопросы, связанные с крушением самолета, находятся под контролем Президента.
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