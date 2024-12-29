В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран

В Турции оглашено решение суда по делу 8-летней Нарин Гюран.

Как передают турецкие СМИ, сосед, обвиняемого в убийстве девочки дяди Салима Гюрана Невзат Бахтияр, сознавшийся в сокрытии тела за денежное вознаграждение, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Мать девочки Юксель Гюран, брат Энес Гюран и дядя Салим Гюран были приговорены к пожизненному заключению.

Приговоренные к пожизненному заключению были признаны виновными в убийстве Нарин. Они не согласились с решением суда и выразили протест.

Отметим, что Нарин Гуран, пропавшая в турецком районе Диярбакыр, была найдена после 19 дней поисков. У него были обнаружены сломанная нога и подозрительное пятно на шее. Сообщалось также, что тело было чрезмерно деформировано.

Напомним, что Гюран пропала без вести в районе Тавшантепе 21 августа, не вернувшись домой после посещения курсов по изучению Корана. Семья пыталась найти девочку самостоятельно, вечером того же дня отец сообщил в полицию о пропаже ребенка. По данным агентства DHA, за время поисков девочки полиция, жандармерия, экстренные службы проверили более 12 тысяч автомобилей и 32 тысяч человек, допросили 130 граждан, осмотрели со служебными собаками более 1100 гектаров территории.

Тело девочки обнаружила жандармерия утром в воскресенье в двух километрах от деревни, где она жила.