 В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран

First News Media00:14 - Сегодня
В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран

В Турции оглашено решение суда по делу 8-летней Нарин Гюран.

Как передают турецкие СМИ, сосед, обвиняемого в убийстве девочки дяди Салима Гюрана Невзат Бахтияр, сознавшийся в сокрытии тела за денежное вознаграждение, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Мать девочки Юксель Гюран, брат Энес Гюран и дядя Салим Гюран были приговорены к пожизненному заключению.

Приговоренные к пожизненному заключению были признаны виновными в убийстве Нарин. Они не согласились с решением суда и выразили протест.

Отметим, что Нарин Гуран, пропавшая в турецком районе Диярбакыр, была найдена после 19 дней поисков. У него были обнаружены сломанная нога и подозрительное пятно на шее. Сообщалось также, что тело было чрезмерно деформировано.

Напомним, что Гюран пропала без вести в районе Тавшантепе 21 августа, не вернувшись домой после посещения курсов по изучению Корана. Семья пыталась найти девочку самостоятельно, вечером того же дня отец сообщил в полицию о пропаже ребенка. По данным агентства DHA, за время поисков девочки полиция, жандармерия, экстренные службы проверили более 12 тысяч автомобилей и 32 тысяч человек, допросили 130 граждан, осмотрели со служебными собаками более 1100 гектаров территории.

Тело девочки обнаружила жандармерия утром в воскресенье в двух километрах от деревни, где она жила.

Поделиться:
1210

Актуально

Xроника

Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили развитие событий, связанных с ...

Xроника

Утвержден бюджет ГНФАР на 2025 год

Политика

Зеленский обсудил с Ильхамом Алиевым инцидент с крушением самолета в Актау

В мире

В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран

Трамп случайно опубликовал личное сообщение Илону Маску

«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву

ИКАО готова направить своего эксперта для расследования обстоятельств крушения под Актау

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

На Камчатке нашли пропавший три дня назад самолет Ан-2 - ФОТО

Блогера из Актау задержали за съемку дроном места крушения самолета

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Армения переходит на 7-часовой рабочий день

Последние новости

Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:15

В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран

Сегодня, 00:14

Крушение самолета AZAL вблизи Актау находится в центре внимания мировой прессы

Сегодня, 00:00

В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня солидарности и Нового года - ФОТО

28 / 12 / 2024, 23:40

Уголовное дело, возбужденное в России в связи с крушением самолета AZAL, будет расследовать Главное следственное управление СК РФ

28 / 12 / 2024, 23:20

Помощник госсекретаря США выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

28 / 12 / 2024, 23:06

Haber Global: Азербайджан показал дипломатическую силу, РФ извинилась за сбитый самолет

28 / 12 / 2024, 22:40

МИД: Ведется работа по определению точного количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии

28 / 12 / 2024, 22:20

Лейлы Алиева приняла участие в открытии Центра развития культурных и креативных индустрий - ФОТО

28 / 12 / 2024, 22:00

Глава МИД АР: Причины авиакатастрофы должны быть всесторонне расследованы и обнародованы

28 / 12 / 2024, 21:40

Трамп случайно опубликовал личное сообщение Илону Маску

28 / 12 / 2024, 21:20

Михаил Швыдкой выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

28 / 12 / 2024, 21:00

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили развитие событий, связанных с авиакатастрофой у Актау

28 / 12 / 2024, 20:40

Внесены изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР - Указ

28 / 12 / 2024, 20:00

Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

28 / 12 / 2024, 20:00

Мировые лидеры выражают соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

28 / 12 / 2024, 19:45

Сегодня свадьба сына Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева - ФОТО

28 / 12 / 2024, 19:30

Подписан План двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией - ФОТО

28 / 12 / 2024, 19:15

Дмитрий Медведев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

28 / 12 / 2024, 19:00

Частным телерадиокомпаниям в Азербайджане будет оказана единовременная финансовая помощь - Распоряжение

28 / 12 / 2024, 18:45
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23