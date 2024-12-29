Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, доставлены спецбортом в Баку.

Как сообщает Report, воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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Из Актау отправлены на родину тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа), трагически погибших при крушении самолета AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акимата Мангистауской области.

Отмечается, что на протяжении нескольких дней велась кропотливая работа по опознанию тел с помощью ДНК - анализов и родственников.

Акимат Мангистауской области приносит соболезнования родственникам погибших. Местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннюю помощь родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

18:30

Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190, будут доставлены сегодня в Азербайджан, сообщили в субботу Trend в Azerbaijan Airlines.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.