Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили развитие событий, связанных с авиакатастрофой у Актау

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Сергей Лавров выразил соболезнования семьям погибших и всему азербайджанскому народу в связи с трагической катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего рейсом Баку-Грозный 25 декабря.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, пожелал милости Аллаха погибшим и скорейшего выздоровления раненым. Он отметил, что первичные данные, включая результаты осмотра самолета, в частности наличие множества отверстий в его корпусе, а также показания экипажа и пассажиров, подтверждают, что авария произошла в результате стороннего физико-технического вмешательства.

Министр подчеркнул, что Азербайджан ожидает скорейшего завершения расследования причин катастрофы с привлечением международных экспертов. Он акцентировал внимание на необходимости серьезного и всестороннего расследования и установления причин трагедии.

Также была отмечена важность прозрачности расследования и регулярного информирования общественности о его ходе.