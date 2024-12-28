Уголовное дело, возбужденное в России в связи с крушением самолета AZAL, будет расследовать Главное следственное управление СК РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание по расследованию авиакатастрофы под Актау.

Об этом сообщил СК. Уголовное дело о катастрофе передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

Уголовное дело возбуждено по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий. В рамках уголовного дела принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и причин авиакатастрофы», — сообщили в СК.