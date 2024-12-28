Сегодня свадьба сына Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева - ФОТО

Сегодня проходит свадебная церемония сына шехида, Национального героя Азербайджана, полковника Вооруженных Сил Азербайджана Ильгара Анзор оглы Мирзоева.

Об этом сообщил в социальной сети Instagram телеведущий Нуран Гусейнов (Гаджи Нуран).

"Сегодня свадьба Эльвина Ильгар оглы Мирзоева, сына шехида, Национального Героя Азербайджана, полковника Вооружённых Сил Азербайджана Ильгара Анзор оглы Мирзаева и Улькар ханум" - написал Н.Гусейнов.

Отметим, что 14 июля 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, попытались атаковать государственную границу Азербайджана в направлении Товузского района с целью захвата наших позиций.

В ходе ожесточенных боев, продлившихся несколько дней, героические солдаты и офицеры Азербайджанской армии преподали врагу достойный урок.

В результате ответных мер Азербайджанской армии противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. Азербайджанская армия уничтожила до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника.

12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров - стали шехидами, защищая Родину. В ходе боев несколько военнослужащих получили ранения.