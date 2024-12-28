МИД: Ведется работа по определению точного количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии

После падения режима Асада в Сирии ведется работа по определению точного количества и местонахождения азербайджанских граждан в этой стране.

Об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года.

Было отмечено, что в соответствии с "Правилами репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудных жизненных условиях в зарубежных странах", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики от 28 октября 2023 года № 2336, в течение 2024 года репатриация граждан Азербайджанской Республики продолжалась.

"В течение 2020-2024 годов число наших граждан, репатриированных из Сирии, достигло 224 человек, из них 172 ребенка и 52 женщины. В то же время после падения режима Асада ведется работа по определению точного количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии. В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, за последние годы была осуществлена репатриация в нашу страну в общей сложности 295 граждан Азербайджанской Республики из Иракской Республики - 288 детей и 7 женщин.

В течение года были проведены консульские консультации между Азербайджаном и Ираком, Венгрией, Турцией, Черногорией, Казахстаном, Таджикистаном, Люксембургом, Россией, Ираном, Узбекистаном, Колумбией, Грузией. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерствами иностранных дел Венгрии, Таджикистана и Пакистана о сотрудничестве в консульской сфере, двусторонние соглашения в этой сфере с Албанией, Марокко, Саудовской Аравией и Гамбией", - отмечено в сообщении.