Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает Акорду.

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили проводимую сторонами работу по установлению причин аварии. Глава государства сообщил, что Правительственная комиссия РК проводит расследование с участием специалистов из Азербайджана, России и Бразилии.

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий.