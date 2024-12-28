Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау
По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает Акорду.
Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили проводимую сторонами работу по установлению причин аварии. Глава государства сообщил, что Правительственная комиссия РК проводит расследование с участием специалистов из Азербайджана, России и Бразилии.
Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий.