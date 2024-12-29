Во Второй Аллее почетного захоронения началась церемония похорон членов экипажа самолета AZAL - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На II Аллее почетного захоронения в Баку начались похороны членов экипажа пассажирского самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный.

Как сообщает Report, погибшие члены экипажа - командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

В церемонии принимают участие официальные лица и представители общественности.

10:35

В Международном аэропорту Гейдар Алиев проходит церемония прощания с членами экипажа пассажирского самолета Embraer, потерпевшего крушение в Казахстане 25 декабря.

Как сообщает Report, в церемонии прощания участвуют члены их семей, официальные лица и представители общественности.

Трое членов экипажа - командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и стюардесса Хокюма Алиева - будут похоронены сегодня во II Аллее почетного захоронения.

09:55

Тела трех членов экипажа - пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой, погибших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» близ города Актау, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, для проведения прощальной церемонии доставлены в Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщает Trend, в 10:00 по бакинскому времени начнется церемония прощания с Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и Хокумой Алиевой.

Напомним, что вчера ночью в Баку были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря близ Актау.

Отметим, что ранее в Баку были доставлены тела четырех погибших и четырнадцать раненых в авиакатастрофе.

Также напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики.

Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.