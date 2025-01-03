Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин - ВИДЕО

На трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Эта трасса ведет в Петропавловск, который расположен в 40 км от границы с Россией.

По данным Sputnik-Казахстан, столкнулись около 40 машин, причиной стали гололед и сильный буран. Трассу закрыли, когда возобновят движение, неизвестно, сообщили агентству в операторе дорог «КазАвтоЖол».

Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тыс. транспортных средств.