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Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин - ВИДЕО

Теймур Максутов15:50 - Сегодня
Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин - ВИДЕО

На трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Эта трасса ведет в Петропавловск, который расположен в 40 км от границы с Россией.

По данным Sputnik-Казахстан, столкнулись около 40 машин, причиной стали гололед и сильный буран. Трассу закрыли, когда возобновят движение, неизвестно, сообщили агентству в операторе дорог «КазАвтоЖол».

Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тыс. транспортных средств.

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