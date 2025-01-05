Энтони Блинкен: Украина вряд ли сможет вернуть территории

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью газете New York Times оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорий.

Отвечая на вопрос, придется ли Украине уступить России территории, которые те уже контролирует, глава Госдепа подчеркнул, что Киев всегда будет претендовать на потерянные земли, однако неясно, сможет ли он их вернуть.

По его словам, в обозримом будущем линия фронта «вряд ли сильно сдвинется», однако для того, чтобы прекращение огня — если о нем удастся договориться — оказалось действительно прочным, необходимо быть уверенным, в том, что в будущем Киев сможет отразить «новую агрессию».

Источник: Lenta.ru