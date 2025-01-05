 Энтони Блинкен: Украина вряд ли сможет вернуть территории | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Энтони Блинкен: Украина вряд ли сможет вернуть территории

First News Media15:00 - Сегодня
Энтони Блинкен: Украина вряд ли сможет вернуть территории

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью газете New York Times оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорий.

Отвечая на вопрос, придется ли Украине уступить России территории, которые те уже контролирует, глава Госдепа подчеркнул, что Киев всегда будет претендовать на потерянные земли, однако неясно, сможет ли он их вернуть.

По его словам, в обозримом будущем линия фронта «вряд ли сильно сдвинется», однако для того, чтобы прекращение огня — если о нем удастся договориться — оказалось действительно прочным, необходимо быть уверенным, в том, что в будущем Киев сможет отразить «новую агрессию».

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
209

Актуально

Общество

Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в ...

Общество

В Баку усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град

Общество

Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен

В мире

Израильская армия атаковала более 100 военных объектов ХАМАС в Газе

В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за снега и ледяного дождя отменили 120 рейсов

Энтони Блинкен: Украина вряд ли сможет вернуть территории

Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Аланье произошло землетрясение

В Индии маленькая девочка сидит без еды в глубоком колодце восемь дней

Последние новости

Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января

Сегодня, 17:10

В Центральном аппарате ПЕА состоялось совещание - ФОТО

Сегодня, 16:50

В Баку усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 16:35

Завтра в Азербайджане стартует предвыборная кампания в связи с муниципальными выборами

Сегодня, 16:20

Израильская армия атаковала более 100 военных объектов ХАМАС в Газе

Сегодня, 16:05

В Газахе задержаны два наркокурьера

Сегодня, 15:55

В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за снега и ледяного дождя отменили 120 рейсов

Сегодня, 15:45

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Сегодня, 15:25

В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град

Сегодня, 15:15

Энтони Блинкен: Украина вряд ли сможет вернуть территории

Сегодня, 15:00

Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен

Сегодня, 14:45

Актер Азер Бахшалиев похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:25

В Баку в направлении станции метро «Кёроглу» затруднено движение транспорта

Сегодня, 14:05

Фуры с гуманитарной помощью из Азербайджана достигли турецко-сирийской границы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД Азербайджана

Сегодня, 13:40

Ильхам Алиев поздравил православных христиан Азербайджана с Рождеством

Сегодня, 13:30

Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом за год

Сегодня, 13:25

В Азербайджане усилился ветер, в ряде районов наблюдается морозная погода

Сегодня, 13:15

Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Сегодня, 12:55

В Индии при крушении вертолета береговой охраны погибли три человека

Сегодня, 12:40
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23