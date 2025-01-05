В Газахе задержаны два наркокурьера

Сотрудники Газахского районного отделения полиции задержали двух лиц, занимавшихся наркокурьерством.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанного 33-летнего Мусаби Пириева было обнаружено 2 килограмма марихуаны.

По данным ведомства, в результате другого рейда сотрудников районного отделения полиции был также задержан 23-летний Кянан Ахмедов, подозреваемый в наркокурьерстве, у которого было обнаружено около 2 килограммов марихуаны.

Задержанные лица заявили, что занимались наркокурьерством с целью получения прибыли.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.