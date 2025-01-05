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Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом за год

First News Media13:25 - Сегодня
Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом за год

Форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым подорожавшим игроком мира за прошлый год.

17-летний нападающий подорожал на 90 млн евро, теперь его стоимость составляет 150 млн евро.

Об этом свидетельствуют статистические данные Transfermarkt за 2024 год.

Согласно его данным, в этом году на чемпионате Европы Ямаль стал самым молодым игроком турнира (16 лет 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет 362 дня). Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро, сборная Испании стала победителем турнира.

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Коул Палмер в сезоне 2023/24 стал вторым лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) после Эрлинга Холанда, забив 22 мяча. В нынешнем сезоне АПЛ он отметился 11-ю голами и шестью передачами. Отмечается, что с начала года он подорожал на 85 млн евро и его стоимость составила 130 млн евро.

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в сезоне 2023/24 выиграл в составе клуба Лигу чемпионов, где был признал лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны. По итоговым подсчетам, за прошедший год его стоимость увеличилась на 50 млн евро до 200 млн евро.

Далее в списке значатся Кобби Мейну ("Манчестер Юнайтед", +€49 млн, €55 млн), Александр Павлович ("Бавария", +€48 млн, €50 млн), Омар Мармуш ("Айнтрахт" Франкфурт, +€45 млн, €60 млн), Флориан Виртц ("Байер" Леверкузен, +€40 млн, €140 млн), Эстеван ("Палмейрас", +€40 млн, €50 млн), Пау Кубарси ("Барселона", +€38,5 млн, €40 млн), Морган Роджерс ("Астон Вилла", +€37,2 млн, €40 млн).

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