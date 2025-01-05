Шахрияр Абилов: Азер Бахшалиев был очень позитивным, у него был особенный юмор

Покойный Азер Бахшалиев был очень позитивным человеком и обладал особенным юмором.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал друг известного актера, его коллега и телеведущий Шахрияр Абилов.

Он отметил, что всегда поддерживал тесное общение с А. Бахшалиевым.

"Азер Бахшалиев был особенным человеком. В шоу-бизнесе таких людей, как он, мало", - подчеркнул Абилов, добавив, что в последний раз разговаривал с другом полтора месяца назад.

Отметим, что А. Бахшалиев скончался сегодня дома в кругу семьи.