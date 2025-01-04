Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 11:46 лица 1982 и 1999 годов рождения (женского пола) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозами открытая рана головы, легкая травма спины, перелом позвонка.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.

По его словам, раненым была оказана первая медицинская помощь и проведены необходимые медицинские осмотры.

"В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - сказал он.

13:00

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, повлекшее жертвы, произошло в субботу утром в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент зафиксирован в районе 10 часов на 24-м километре автодороги Баку-Газах.

Пассажирский автобус Baku Bus с государственными номерными знаками 99-JN-189 врезался в стоявший на обочине автомобиль Volvo с номерными знаками Таджикистана 77-FF-02.

В результате ДТП погиб 1, получили увечья 2 человека.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА