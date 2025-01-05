В Индии при крушении вертолета береговой охраны погибли три человека

Вертолет индийской береговой охраны Dhruv разбился в штате Гуджарат на западе страны во время учебного вылета.

Об этом сообщает информационное агентство ANI.

Инцидент произошел в зоне ответственности береговой охраны в Порбандаре. Согласно предварительной информации, причина крушения - технические неполадки.

По данным ANI, на борту находились три человека, включая двух пилотов. Все погибли.

Береговая охрана Индии расследует обстоятельства инцидента.