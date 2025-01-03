Массовое ДТП в Казахстане: число пострадавших авто возросло до 95 - ВИДЕО

На трассе "Астана – Петропавловск" под Астаной (Казахстан) в результате массового ДТП пострадали 95 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Ограничение движения для всех видов транспорта было введено 3 января 2025 года в 07:20 из-за ухудшения погодных условий. После расчистки дороги движение возобновили в 12:30 с сопровождением полиции, однако около 13:28 в районе села Жанаталап произошло столкновение с участием (на данный момент) 95 автомобилей, вызванное несоблюдением скоростного режима и дистанции.



На месте аварии задействовано 152 человека и 68 единиц техники. Спасатели эвакуировали 71 человека, включая 8 детей, в пункты обогрева, где им предоставили горячее питание. 11 человек спасены, из них 10 госпитализированы в больницу Макинска.

15:50

На трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Эта трасса ведет в Петропавловск, который расположен в 40 км от границы с Россией.

По данным Sputnik-Казахстан, столкнулись около 40 машин, причиной стали гололед и сильный буран. Трассу закрыли, когда возобновят движение, неизвестно, сообщили агентству в операторе дорог «КазАвтоЖол».

Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тыс. транспортных средств.