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В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за снега и ледяного дождя отменили 120 рейсов

First News Media15:45 - Сегодня
В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за снега и ледяного дождя отменили 120 рейсов

Снегопады и ледяные дожди парализовали авиасообщение в Германии: только в крупнейшем аэропорту ФРГ - Франкфурта-на-Майне - отменены 120 рейсов.

Об этом сообщил агентству DPA представитель компании-оператора Fraport.

Задержки и отмены полетов из-за гололеда и плохой видимости наблюдаются и в других аэропортах, прежде всего на юге и юго-западе страны, в частности в Мюнхене и Штутгарте. Пассажирам рекомендуется заранее осведомляться о графике рейсов и планировать больше времени на дорогу.

Осложнено и движение железнодорожного транспорта. "Сейчас из-за погодных условий в районе Франкфурта-на-Майне имеют место ограничения в движении поездов дальнего следования. Из-за этого происходят задержки и отмены", - сообщил концерн Deutsche Bahn.

Источник: ТАСС

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